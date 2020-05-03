Донбасс: В ходе обстрелов трое украинских бойцов получили травмы

По состоянию на 18:00 сегодня, 3 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) противник обстрелял украинские позиции 6 раз. Вследствие чего трое военнослужащих получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал украинские позиции неподалеку сел Широкино и Пищевик.

По окрестностям Богдановки велся огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – по защитникам Орехово и на окраинах окраины Крымского.