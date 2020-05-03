Если нет справки ВПЛ: Как переселенцу во время карантина получить медицинскую помощь

Если переселенец не имеет справки внутреннее перемещенного лица (ВПЛ) и прописки на подконтрольной Украине территории, он все равно имеет право на получение беспланой медицинской помощи в украинских медучреждениях. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

В организацию поступил следующий вопрос: «Переселенец, с 2015 года проживаю в Киеве. Справку, что я переселенец, не получал, "прописан" до сих пор на неподконтрольной территории в Луганской области. Интересует такой вопрос: могут ли мне во время карантина оказать медицинскую помощь без справки переселенца? Если нет, то подскажите, как сейчас оформить такую справку».

Юристы поясняют, что если гражданин пока не получил «справку переселенца» и не подписал декларацию с семейным врачом, он все равно имеет право обратиться в коммунальное / государственное учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь, в частности, за консультацией врача о симптомах ОРВИ или COVID-19.

«Вместе с тем если вы впервые обращаетесь в определенное медицинское учреждение, но зарегистрированы в другом населенном пункте, желательно заблаговременно (примерно за 30 минут) подойти в регистратуру этого медучреждения с документом, удостоверяющим личность (например, паспортом гражданина Украины), для написания заявления на имя главного врача о постановке на медицинский учет», – отмечают юристы.

Также юристы напоминают о базовых законодательных актах, которые касаются предоставляения медицинских услуг.

Так, согласно ст. 49 Конституции Украины, каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

Согласно со ст. 38 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» каждый пациент, достигший 14-ти лет и который обратился за медицинской помощью, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения к его рекомендациям. Каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

Вместе с тем в соответствии со ст. 9 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право на предоставление необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Следует отметить, что соответствующее право не может быть ограничено, в частности, при отсутствии:

оригиналов документов, удостоверяющих личность;

справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (справка ВПЛ);

регистрации места жительства ("прописки") вообще или на подконтрольной правительству Украины территории;

заключенной декларации с семейным врачом и т.д.,

Более того, согласно закону Украины «Об экстренной медицинской помощи» на территории Украины каждый ее гражданин и любое другое лицо имеют право на бесплатную, доступную, своевременную и качественную экстренную медицинскую помощь.

Согласно закону Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», носители возбудителей особо опасных инфекционных болезней, в частности COVID-19, подлежат обязательному медицинскому надзору и карантину.

Однако во избежание сложностей в дальнейшем доступе к бесплатной медицинской помощи юристы советуют позаботиться о заключении декларации с семейным врачом. Сейчас подписать ее можно непосредственно в медицинском учреждении или онлайн на сайте https://helsi.me. Для заключения декларации необходимо предоставить идентификационный код и документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины, а для лиц, не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении).