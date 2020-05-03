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В период карантина: Как переселенцу получить юридическую помощь юристов «Право на защиту» (Контакты)

03.05.20 20:41

Переселенцы, жители временно неподконтрольных территории Донецкой и Луганской областей, аннексированной АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, имеют возможность не выходя из дома получить бесплатную правовую помощь от юристов Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Как сообщает организация, для этого стоит выбрать один из удобных вариантов:

  • позвонить на «горячую линию» фонда (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (пн-пт с 9:00 до 18:00)
  • написать о своей проблеме на электронную почту: vpl.pravo@r2p.org.ua
  • поискать ответы в чат-боте: facebook.com/IDP.legal.aid

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