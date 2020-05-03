В «ДНР» задержали женщину, которая «помогала» в получении гражданства РФ и «паспортов ДНР»

В «ДНР» задержали женщину, которая оказывала жителям услуги в оформлении российских паспортов. Она озвучивала стоимость своих услуг, получала деньги и больше не выходила на связь. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Уточняется, что «полиция» задержала мошенницу в Донецке.

«Правоохранители установили, что злоумышленница взяла у потерпевших копии документов и денежные средства в сумме около 170 тыс. руб. (7 0833 грн по местному курсу валют, – ред.) за предоставление услуг по оформлению паспортов гражданина ДНР и Российской Федерации. Через некоторое время мошенница перестала выходить на связь», – говорится в сообщении.

После задержания оказалось, что это не первое преступление женщина. Ранее она уже была судима за аналогичные «услуги». Теперь ей грозит 5 лет лишения свободы.