«Еще Берии поставьте»: В Донецке вместо Шевченко предлагают установить памятник Сталину

В неподконтрольном украинской власти Донецке начальник местного железнодорожного вокзала предлагает поставить в центре города памятник Сталину. Соответствующая петиция опубликована на портале правящий партии «ДНР» – общественного движения «Донецкая республика». Желающим предлагается на сайте проголосовать «за» или «против» предложения, а также оставить свое мнение по этому поводу, передают «Донецкие новости».

Поставить Сталина предлагают на месте памятника Тарасу Шевченко у «дома правительства». «В связи с информацией о рассмотрении в администрации главы Донецкой народной республики вопроса о восстановлении памятника И. В. Сталину в Донецке (Сталино) считаю необходимым предложить рассмотреть возможность его установки на площади имени А.В. Захарченко на месте памятника Т.Г. Шевченко… памятник великому генсеку должен быть установлен на площади перед Домом правительства – для примера и подражания», – пишет автор петиции начальник железнодорожного вокзала Максим Козловский.

При этом Козловский предлагает нынешний памятник Тарасу Шевченко «как неотъемлемый символ малороссийской культуры» перенести в один из донецких парков культуры и отдыха. Предположительно им может стать центральный парк Щербакова.

Примечательно, что среди местных жителей есть поддерживающие данную инициативу. «Двумя руками "за". Сталин – единственный кто думал о народе. Шевченко – он ничего не сделал, а Сталин все делал для народа», – убеждает в соцсетях Валерий, и он такой не один.

«За Родину! За Сталина! Сметем либеральную мразь!», – призывает Стас и иные разделяющие его точку зрения.

У большинства же дончан негативное мнение. «Почитал петицию. Похоже, что у ее автора Козловского не все в порядке с головой. Ну, по моему скромному мнению», – высказался дончанин Ростислав.

«Не за то, чтобы убийцам миллионов ставили памятники, я голосовал на референдуме 11 мая 2014 года», – подчеркивает Геннадий.

«Позор!! Памятник убийце!! Еще Берии поставьте!! Я этот памятник ежедневно мимо проезжая буду зеленкой обливать! Слово даю!», – возмущается Алина.

«Издеваться над верующими, поставив им по дороге в храм (Свято-Преображенский кафедральный собор) памятник Сталину… – это надо додуматься, конечно. А двигать памятники – вообще «гениальная» идея. Опасные игрища. Сегодня Шевченко, завтра – Ленин, послезавтра – опять тот же Сталин. Долго можно бегать по кругу. Лучше бы сосредоточились на работе и окна в здании вокзала поменяли!», – считает Вадим.

«Головой ударились? Какой Сталин? Маразм!!! Лучше бы дороги во дворах отремонтировали, два года пишу петиции и каждый раз переносят, то сра*ка, то болячка. Есть дела важнее, чем этот никому не нужный памятник, а тем более Сталину!!!», – пишет Даниил.

Некоторые недоумевают, зачем ради нового памятника сносить памятник Шевченко:

«Хольда»: «Так пусть и поставят его рядом с Лениным, будет скульптурный ансамбль»;

Виктория: «Что вам такого плохого сделал Шевченко?».

А иные к предложению отнеслись саркастически:

Игорь: «Давайте лучше концерт закатим, так давно не было)))»;

Максим: «И Салют!!!Салют!!!Салют!!!»;

Екатерина: «И ярмарку! Огромную-преогромную с песнями-танцами!».

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым в определенные дни Донецк можно «официально» называть «город Сталино».

Как сообщалось ранее, в Донецке установили памятник российскому царю Николаю II.