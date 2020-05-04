Кириленко рассказал, в каких городах Донетчины зафиксированы новые случаи COVID-19 (Инфографика)

На Донетчине подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая. 9 – в Мариуполе; 2 – в Бахмуте; 1 – в Светлодарске. В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные – из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, устанавливается», – написал Кириленко.

«Хочу, чтобы меня услышали все жители Донетчины: пик заболеваемости мы еще не прошли! Поэтому еще раз прошу ответственно относиться к требованиям соблюдать правила карантина», – отметил губернатор.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 3 мая 13 человек выздоровели, 67 лечатся, зафиксирован 1 летальный случай. Среди заболевших – 47 женщин, 34 мужчины. Также отмечается, что заболели 37 медработников. Всего был выявлен 81 случай заболевания.