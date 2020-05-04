УЕФА спускает в Украину новый формат: Как клубы будут определять чемпиона

Украина уже с нового сезона может перейти на иную систему проведения чемпионата страны по футболу. Схему «осень-весна», по которой «Шахтер», «Динамо» и другие клубы рубились последние 28 сезонов, может заменить система «весна-осень». Рекомендации относительно того, чтобы пойти на такой шаг, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится разослать национальным ассоциациям до 15 мая. Накануне об этом перевороте в мировом футболе уже заявили в ФИФА, пишет «Сегодня».

В данный момент УЕФА серьезно рассматривает вариант временного перехода турниров в странах, где они проводятся по системе «осень-весна», на схему «весна-осень». Это намерение руководителей европейского футбола связано с желанием любой ценой завершить нынешний сезон-2019/2020 – пусть даже (после паузы, вызванной пандемией) это произойдет в ноябре. При этом следующие розыгрыши национальных первенств, согласно плану УЕФА, смогут стартовать в феврале-марте 2021-го.

Как заявили ранее в ФИФА (Международной федерации футбола), необходимость перехода на систему «весна-осень» вызвана не только последствиями пандемии коронавируса, поставившей на паузу практический весь спорт на планете, но и фактором приближающегося чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре не традиционно летом, а в ноябре-декабре. Чиновникам ФИФА было бы наиболее удобно, чтобы к старту мундиаля-2022 национальные первенства уже финишировали.

Интересно, что на данный момент из 55 национальных футбольных ассоциаций в Европе по схеме «весна-осень» играют лишь 12, среди которых Беларусь Артема Милевского. Остальные чемпионаты, включая Премьер-лигу Украины, проходят по традиционной системе «осень-весна».