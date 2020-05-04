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Популярная точка: В Донецке показали цены на «социальные» пирожки и чебуреки (Фото)

04.05.20 08:54
Со страницы Сергея Голохи
Со страницы Сергея Голохи / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке возле ж/д вокзала есть популярная среди людей старшего возраста торговая точка. Что продают и по какой цене, на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

«Популярная точка на рынке возле ж/д вокзала. Дедушки и бабушки возле нее обычно в очереди стоят», – написал Голоха.

Он уточнил, что торговая точка работает и сейчас, в условиях карантина. Там можно приобрести:

  • пирожки (с капустой, картошкой, повидлом) – 10 руб. (4 грн по местному курсу на 4.05.2020);
  • пирожки с горохом – 5 руб. (2 грн);
  • духовые пирожки – 15 руб. (7 грн);
  • ватрушки – 20 руб. (9 грн);
  • беляши – 20 руб. (9 грн);
  • чебуреки с сыром – 30 руб. (13 грн).

Также есть отдельное меню на «социальные» продукты:

  • «социальные» чебуреки с мясом (курица и свинина) – 15 руб. (7 грн);
  • «социальные» чебуреки с мясом и зеленым луком – 25 руб. (11 грн);
  • «социальные» чебуреки с сыром – 15 руб. (7 грн);
  • «социальные» пирожки – 5 руб. (2 грн).

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