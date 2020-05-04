В Луганске главврач больницы заболел коронавирусом, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Луганске коронавирусом COVID-19 заболел главврач больницы №4. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В местном паблике обсуждают ситуацию в больнице. Как отмечают люди, главврач заразился не в лечебном учреждении. При каких обстоятельствах – не сообщается. Уже будучи больным, мужчина присутствовал на собрании главврачей больниц, «чем вызвал у тех тихую панику».

Также люди рассказывают о том, что горбольницу №4 после заражения главврача перевели на карантин. Некоторые главврачи, присутствовавшие на собрании, находятся на обсервации, некоторые – в стационарах своих же больниц. При этом, по сообщениям из соцсетей, ряд врачей продолжают работать с пациентами.

«Власти» информацию по данному факту на местных интернет-ресурсах не озвучивают.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 человек выздоровели, также зафиксированы 303 летальных случая). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтвержден 81 случай COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).