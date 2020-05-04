Нужно отметить концертом: В «ДНР» восстановили раритетный пожарный мотоцикл (Фото)

В «ДНР» восстановили раритетный пожарный мотоцикл. В соцсетях местные жители активно обсуждают данную новость.

В частности, сообщается, что сотрудники «МЧС» из Харцызска «реставрировали редкий пожарный мотоцикл и передали его в музей в Донецке».

Некоторые люди посчитали новость хорошей. «Молодцы, продлили старику жизнь… Ну че, еще поездит», – отмечают пользователи соцсетей.

У большинства новость позитивных мыслей не вызвала. Много также ироничных высказываний. «Это событие нужно однозначно отметить концертом… Сразу после карантина – концерт в Харцызске… Ох достижение за 6 лет… Дааа, значительное достижение... С бюджета списали 3 млн… А зачем в музей? В пожарную часть чего не передали? Старый трамвай без окон – и тот один раз в год ездит, а от него толку, кроме ретро-стиля, ноль! А тут может пригодиться тарантайка, если куда пожарный КАМАЗ не проедет», – делятся мнениями люди.

Вопросы появились и у знатоков мототехники. «У всех подразделений СССР были МТ… Бред. Даже гуглить не буду. Но 20 лет слежу за мототехникой. Есть куча журналов. За пожарный ИЖак не слышал… Такого не один завод не выпускал», – пишут местные жители.