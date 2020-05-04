Аншлаг полнейший: Житель Донецка показал, как провел 1 мая (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как провел 1 мая в условиях карантина.

В частности, 1 мая дончанин с семьей и друзьями выехал на природу. «Заехали мы на Бугаевский водоем. Там воды нет, ребенок может спокойно перекинуть, как говорится, на тот берег кирпич», – сообщил он.

Были и иные варианты, но в итоге дончане приехали на Старобешевское водохранилище. «Людей полно, мест нет… Люди катаются, место ищут – а его нет. Аншлаг полнейший», – сообщил «Стиг Барди».

Дончане привезли с собой столик, мангал, а также рыболовное снаряжение. Рядом праздник отмечала еще одна большая компания.

Шашлык пожарили на решетке, из рыбы был поймал один карась. Потом собравшихся отмечать праздник разогнал начинавшийся дождь.

Напомним, в «ДНР» по состоянию на сегодня, 4 мая, выявлены 128 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР», несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и введенный режим строгой самоизоляции, в канун майских праздников во всех городах и районах прошли субботники.