В Украине COVID-19 заболели уже более 12 тыс. человек

В Украине коронавирусом заболели уже более 12 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 418 человек. Из них 26 детей и 62 медицинских работника. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксированы, к сожалению, 15 летальных случаев. Среди них большинство людей имели сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. В целом за все время пандемии заболели 12331 человек. Из них 855 детей, а также 2387 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 1619 человек, а летальных случаев 303», – проинформировал глава Минздрава.

Максим Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (69), Киевской (69) и Львовской областях (33).

Отметим, что согласно данным, обнародованным на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 81 случай заболевания COVID-19, в Луганской – 37.