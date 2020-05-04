Сводка из зоны ООС за 3 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен, 3-е получили боевые травмы. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Богдановки – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

у Орехово – из минометов калибром 82 мм,

у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинских военных, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Север». По позициям у Крымского противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 120 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район аэропорта, села Спартак, поселков Сигнальное и Верхнеторецкое Нижнее, окрестности села Крутая Балка и Васильевка вблизи Ясиноватой; на горловском направлении – районы поселков шахты им. Гагарина и 6/7; на мариупольском направлении – окрестности села Петровское».

В «ДНР» также уверяют, что «ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов поселок Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.