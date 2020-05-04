Сколько человек болеют коронавирусом на Луганщине: Опубликована статистика (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в Луганской области не изменилось (37 лабораторно подтвержденных случаев). 1 человек выздоровел. 29 человек продолжают лечение (11 – в стационарах, 18 – амбулаторно)», – сообщили в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 человек выздоровели, также зафиксированы 303 летальных случая). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтвержден 81 случай COVID-19.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).