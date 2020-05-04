В ВСУ от коронавируса вылечились уже 33 человека

В Вооруженных силах Украины от коронавируса излечились уже 33 человека. Болеют – 48 человек. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 7:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 311 человек. У 107-ми военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области – один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.