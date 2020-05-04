Еще плюс 8 новых случаев: В «ДНР» назвали количество заболевших коронавирусом

В «ДНР» по состоянию на сегодня, 4 мая, выявлены 128 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР за период с 15:00 3 мая до 10:00 4 мая выявлены 8 случаев инфицирования COVID-19. Согласно проведенным исследованиям, положительные результаты тестирования – у 3 медицинских работников и 5 человек из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее. В настоящее время состояния пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

Всего с начала пандемии в «ДНР» подтверждены 128 случаев COVID-19:

на лечении – 108 чел.;

выписаны – 16 чел.;

летальных случаев – 4 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 человек выздоровели, также зафиксированы 303 летальных случая). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтвержден 81 случай COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).