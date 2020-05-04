В ряд городов Донетчины вернули воду, – Кириленко

Завершены ремонтные работы на месте порывов 2-го Донецкого водовода вблизи Славянска. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск уже с водой. Часть абонентов в Торецке, а также Щербиновке и Новгородском получат воду ближе к вечеру – сейчас заполняются резервуары – рассказал Кириленко.

Он напомнил, что 1-й порыв был обнаружен поздно вечером 30 апреля. Всю ночь и следующий день ремонтные бригады компании «Вода Донбасса» проводили аварийные работы. Города использовали воду из резервных резервуаров.

2 мая работы завершили, пополнили запасы в резервуарах и начали раздачу воды абонентам. Но 3 мая вновь произошли порывы – в 06:25 и в 16:20 – так как водопровод старый и изношенный.

«На время проведения ремонтно-восстановительных работ была сокращена подача воды Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и частично – Торецку», – отметил губернатор.