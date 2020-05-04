В Украине разрешили проведение плановых операций во время карантина

В Украине снова разрешат проводить плановые операции и госпитализации. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что правительство провело внеочередное заседание по только одному вопросу – внесение изменений в постановление №211 Кабинета министров – документ, которым были введены карантинные меры на территории Украины.

«Как вы знаете, на время карантина в нашей стране были отменены, запрещены плановые операции, в том числе и разная госпитализация. Но время карантина составляет уже около 50 дней, и у нас действительно уже есть необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показателям», – сказал Степанов.

Министр отметил, что было принято постановление правительства, которое вносит изменение в 211-е постановление. По его словам Степанова, сразу после публикации нового постановления, вероятно, завтра, в Украине будут разрешены плановые операции и госпитализации – те операции, которые срочно нужно проводить человеку, чтобы снизить риски для пациента.

«Чтобы не было заражений наших медиков, эти госпитализации для проведения операций будут проводиться исключительно после тестирования методом ПЦР», – добавил министр.