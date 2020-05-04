В «ЛНР» выросло количество заболевших COVID-19

В «ЛНР» зарегистрированы 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила «и. о. директора департамента организации медпомощи министерства здравоохранения ЛНР» Екатерина Долгополова, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день в ЛНР зафиксированы 144 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19», – сказала она.

Отметим, что в «ЛНР» не озвучивают статистику каждый день. Последние данные были опубликованы по состоянию на 30 апреля, когда в «ЛНР» зарегистрировали всего 129 случаев заболевания. Таким образом, количество заболевших увеличилось на 15 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 человек выздоровели, также зафиксированы 303 летальных случая). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтвержден 81 случай COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на сегодня, 4 мая, выявлены 128 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (16 человек выздоровели, четверо скончались).