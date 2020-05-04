Вопрос карантина – прерогатива Кабмина, а не мэров, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал инициативы некоторых мэров городов об ослаблении карантина политическими. Об этом глава Минздрава сообщил сегодня, 4 мая, во время брифинга.

Максим Степанов подчеркнул, что мэры городов не имеют права принимать такие решения без постановления Кабмина.

Также он рассказал о механизме принятия решений о выходе из карантинных ограничений, после чего дается соответствующая рекомендация Кабмину.

«Это решение не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами, Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов. Мы смотрим на международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах. И потом уже на основании советов наших специалистов, в какой способ и как именно мы можем выходить из карантина, мы уже делаем те или иные предложения. В том числе во внимание принимается какое количество у нас заболеваемости, как развивается течение болезни, в зависимости от региона, в зависимости от количества тестирований. Берется много показателей. Я считаю, что именно такой способ правильный, потому что речь идет о здоровье и жизни украинцев», – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что ему неизвестно, какая у мэров городов аргументация по преждевременному ослаблению карантина, поскольку за консультациями они ни к Минздраву, ни к местным специалистам не обращались.

«Возможно, это исключительно политическое решение с четким пониманием, что с 11 мая мы будем предлагать смягчение карантина. Если мы говорим о юридической части, то, согласно закону об инфекционных болезнях, четко определено, что введение карантина на территории страны – это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому с юридической точки зрения это (инициатива мэров о преждевременном выходе из карантина, – ред.), как минимум, нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий», – подчеркнул он.