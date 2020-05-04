К 9 Мая: В Донецке показали новые билеты на трамвай (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке напечатали новую серию трамвайных билетов, приуроченную к 9 Мая.

«С 4 мая 2020 года в продажу поступят новые билеты, посвященные 75-й годовщине великой Победы», – сообщается на сайте «Донэлектроавтотранс».

На всех 5 билетах серии изображена «георгиевская лента», а также различные советские символы, в том числе флаг с серпом и молотом. Также указана цена – 6 руб. (2,6 грн по местному курсу на 4.05.2020).

Как сообщают в соцсетях местные жители, трамвайные билеты уже можно купить в некоторых торговых точках.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» готовят серию монет – памятных знаков.