Из-за увеличения количества заболевших COVID-19: В «ЛНР» закрыли поликлинику

В «ЛНР» поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, заявила «и. о. директора департамента организации медпомощи министерства здравоохранения ЛНР» Екатерина Долгополова, передают местные интернет-ресурсы.

«В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с увеличением количества заболевших и контактных лиц с 4 мая до особого распоряжения прекращает свое функционирование поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4», – сказала она.

Долгополова, обращаясь к жителям Каменнобродского района Луганска, заявила, что они не останутся без медпомощи. По ее словам, терапевтические участки больницы №4 будут временно закреплены за другими учреждениями здравоохранения Луганска.

Уточняется, что «в Луганскую городскую поликлинику №12 будут временно переданы терапевтические участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В филиал клиники медицины катастроф государственного республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи и медицины катастроф будут временно переданы терапевтические участки №№ 8, 10, 11, 12, 20, 21. В Луганскую городскую поликлинику № 11 будут временно переданы терапевтические участки №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19».

Долгополова уверяет, что «паллиативная помощь больным из числа взрослого населения силами поликлиники №4 будет осуществляться с выполнением санитарно-противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

«Оказание консультативной медицинской помощи узкими специалистами – хирургами, невропатологами, офтальмологами и другими – будет оказываться в вышеперечисленных лечебных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам… Динамическое наблюдение за лицами, находящимися на самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня прибытия в ЛНР, также будет осуществляться в вышеперечисленных учреждениях», – утверждает Долгополова.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали, что в Луганске коронавирусом COVID-19 заболел главврач больницы №4.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 человек выздоровели, также зафиксированы 303 летальных случая). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтвержден 81 случай COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на сегодня, 4 мая, выявлены 128 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (16 человек выздоровели, четверо скончались), в «ЛНР» выявлены 144 случая заболевания COVID-19.