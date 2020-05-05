Рубили топором: В Краматорске неизвестные повредили автомобиль ректора вуза-переселенца (Фото)

В Краматорске автомобиль ректора вуза-переселенца повредили топором. Об этом ректор Донецкого медуниверситета Петр Кондратенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Такой "привет" я получил сегодня в 3 часа ночи. Удивил ли он меня? Конечно, нет! При заинтересованности в сохранении коррупционно-мошеннических схем в университете отдельными должностными лицами в СБУ, полиции, прокуратуре, в т.ч. и в Генеральной прокуратуре, и при полном бездействии всей остальной правоохранительной системы можно ожидать и не только это. Знаю ли я кто заказал данное "мероприятие"? Конечно, знаю», – написал Кондратенко.

Также он опубликовал фото:

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в одном из дворов по ул. Дворцовой.

Напомним, в феврале нынешнего года здание Донецкой облгосадминистрации в Краматорске пикетировала группа студентов и преподавателей вуза-переселенца. По словам участников акции, выйти на протест их заставила «нездоровая обстановка», сложившаяся в вузе из-за длительного конфликта между ректором Петром Кондратенко и значительной частью преподавательского коллектива.

Как сообщалось ранее, в Офисе генерального прокурора Украины завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, это должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя предприятия, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, взятку в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимаются правоохранительные органы.