В режиме нон-стоп: Машины от Фонда Рината Ахметова помогают медикам спасать людей с коронавирусом

Экипаж Бориспольской подстанции «скорой помощи» готовится к очередной смене. С началом пандемии коронавируса подготовка к выездам превратилась в особый ритуал. Вместо привычных халатов врачи и фельдшеры надевают защитные комбинезоны и маски. Если есть подозрение, что пациент заражен COVID-19, в ход идут респираторы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Любое ОРВИ – это уже подозрение на коронавирус. А значит, средства индивидуальной защиты медики почти не снимают», – говорит заведующая местной «скорой» Светлана Карпенко.

Подстанция экстренной медицинской помощи обслуживает не только Борисполь. В зоне ответственности и прилегающие районы, и аэропорт. Один экипаж может проехать за смену сотни километров.

«Мы выезжаем для транспортировки пациентов в Белую Церковь. Это около 120 километров», – рассказывает Светлана Карпенко.

С такими расстояниями старые машины из автопарка не справляются. К счастью, в прошлом году медики Борисполя стали участниками проекта «200 скорых для Украины» и получили от Фонда Рината Ахметова современный автомобиль. Его оборудование – настоящее спасение во время эпидемии.

«Машиной мы очень довольны», – говорит механик Юрий Калиниченко.

Автомобиль от Фонда Рината Ахметова получили также врачи из Днепра. Местному центру матери и ребенка передали машину, предназначенную для реанимации младенцев. Генеральный директор медицинского учреждения Игорь Македонский говорит, что в Украине еще не было случаев коронавируса у новорожденных, однако надо быть готовым ко всему. По его словам, автомобиль, полученный по проекту «200 скорых для Украины», поднимает качество помощи малышам на новый уровень.

«В старых машинах инкубатор не был закреплен. Детей туда класть было нельзя, их возили на руках. Врач держал ребенка и еще придерживал рукой двери, чтобы они не открылись. Это был ужас! Зимой не было возможности прогреть машину во время ожидания пациентов. Это была не работа. Медики отказывались ездить», – рассказывает Игорь Македонский.

В неонатальных «скорых» от Фонда Рината Ахметова есть специальный кувез. В нем можно доставлять младенцев в приемное отделение.

«Это была наша мечта – автомобиль для транспортировки новорожденных. Эта машина оборудована аппаратом ИВЛ, который может помочь ребенку», – сказал Игорь Македонский.

Главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин считает, что машина от Фонда настоящий подарок для медиков: «Благодарю Фонд Рината Ахметова за то, что обеспечил нас совершенно новым, высокотехнологичным неонатальным автомобилем. Это очень серьезно помогает спасать деток, которых вовремя наша служба забирает в роддомах и привозит к нам».

Проект «200 скорых для Украины» был реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах». Сегодня многие из этих машин задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране.

«"200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова – беспрецедентный по своим масштабам частный благотворительный проект в области неотложной медицины. Эти автомобили были закуплены и переданы в кратчайшие сроки», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.