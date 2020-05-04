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Взрыв гранаты в Донецке: Стало известно о погибшем и пострадавшем

04.05.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина взорвал гранату. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил осколочные ранения. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», мужчина 1974 года рождения привел в действие боевую гранату. В результате взрыва 2 человека получили осколочные ранения, один скончался на месте.

В «республике» также уверяют, что мужчина был задержан, его обвиняют в убийстве.

Напомним, ранее об этом инциденте сообщали местные жители в соцсетях.

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