Взрыв гранаты в Донецке: Стало известно о погибшем и пострадавшем

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина взорвал гранату. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил осколочные ранения. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», мужчина 1974 года рождения привел в действие боевую гранату. В результате взрыва 2 человека получили осколочные ранения, один скончался на месте.

В «республике» также уверяют, что мужчина был задержан, его обвиняют в убийстве.

Напомним, ранее об этом инциденте сообщали местные жители в соцсетях.