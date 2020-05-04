На Луганщине начали выплату проиндексированых пенсий: На сколько повысили и кому

В Луганской области сегодня, 4 мая, начали выплачивать проиндексированные пенсии. Увеличенные выплаты получат больше 316 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) почти 340 тыс. пенсионеров Луганщины. Размер пенсий повышен 316 333 лицам. Средний размер повышения по области – 315,07 грн», – говорится в сообщении.

Как уточняют в Луганской ОГА, пенсии перерасчитаны с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 грн.

Кроме того учтено, что размер пенсионных выплат, назначенных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионерам, которые получили необходимый страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 грн.

«Выплата проиндексированных пенсий началась с 4 мая в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта"», – отмечается в сообщении.