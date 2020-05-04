Польша возобновила выдачу украинцам рабочих виз

Консульские учреждения Польши в Украине с сегодняшнего дня, 4 мая, частично возобновляют выдачу рабочих виз. Об этом сообщает консульство Республики Польша в Украине.

«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

«Прием заявителей с иной целью чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов осуществляться не будет», – подчеркнули в консульстве.

Ранее консульские учреждения Польши в Украине временно прекращали работу в связи с эпидемией COVID-19.