Карантин в Украине продлят: Названа дата

Карантин в Украине продлят до 22 мая. Об этом сегодня, 4 мая, заявил на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что смягчение карантина не означает его полную отмену.

«Очень важно правильно завершать процесс карантина и правильно из него выходить. Мы сейчас видим, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, и как будет проходить колебания этой кривой заболеваемости в Украине», – сказал премьер.

Денис Шмыгаль также отметил, что невысокий уровень заболеваемости сегодня – это результат вовремя введенного карантина и дисциплинированного отношения украинцев к его выполнению.