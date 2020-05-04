Парки, летние кафе, магазины: Кабмин принял решение о первом этапе смягчения карантина

С 11 мая правительство начинает снятие первых ограничений карантина, как и предусматривалось в представленном ранее плане. Об этом сегодня, 4 мая, на внеочередном заседании Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Правительство, в первую очередь, заинтересовано как можно скорее запустить все сферы экономики, которые были вынуждены приостановить из-за пандемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данными наших профильных специалистов-вирусологов, эпидемиологов, работников клинических лабораторий и аналитиков Академии наук Украины. По их расчетам, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя», – отметил глава правительства.

По его словам, как и прогнозировалось, в начале мая в стране происходит пик заболеваемости, но ситуация контролируемая, Украина приближается к так называемому умеренному плато, двигаясь по оптимистическому сценарию развития эпидемии. Диапазон числа заболевших за последнюю неделю колеблется от 400 до 550 человек.

«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане. До 11 числа бизнесу нужно иметь уверенность в том, что их учреждениям будет позволено открыться, также нужно подготовиться, провести закупки, выполнить противоэпидемические мероприятия и прочее», – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что в соответствии с условиями, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения, с 11 мая планируется открытие:

парков, скверов, зон отдыха;

парикмахерских, маникюрных салонов, салонов красоты;

летних площадок кафе и ресторанов;

учреждений бытового обслуживания населения;

музеев, библиотек;

оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания (фуд-кортов, кинотеатров, детских зон в торгово-развлекательных центрах).

Также будет разрешена работа стоматологов, аудиторов, адвокатов, нотариусов, сервисов бытовой техники; возобновятся тренировки в профессиональных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

«Мы разрешим работу заведений общественного питания навынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, зарегистрированных как операторы. Это очень важная привязка и возможность контролировать органам местного самоуправления качество противоэпидемических мероприятий, которые будут проводиться в этих заведениях», – уточнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что до 11 мая правительство просит украинцев придерживаться карантина. «Преждевременное или хаотичное послабление карантина означает, что усилия всех нас были напрасными, и мы 2 месяца просто потеряли. Поэтому важно правильно завершить карантин», – сказал глава Кабмина.

Премьер также заявил, что общий карантин в Украине, с принятыми послаблениями, продлят до 22 мая.