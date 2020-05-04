Авто – всмятку, пассажиры – в больнице: На Донетчине произошло жуткое ДТП (Фото)

В Донецкой области на автодороге «Лиман – Доброполье» в минувшие выходные легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадали водитель и пассажир – жители Константиновки. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«На выходных в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Лиман – Доброполье". Установлено, что 29-летняя женщина, управляя автомобилем "Пежо" не справилась управлением и вылетела с дороги в кювет. В результате ДТП 39-летний пассажир и водитель получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».