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Авто – всмятку, пассажиры – в больнице: На Донетчине произошло жуткое ДТП (Фото)

04.05.20 14:37
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

В Донецкой области на автодороге «Лиман – Доброполье» в минувшие выходные легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадали водитель и пассажир – жители Константиновки. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«На выходных в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Лиман – Доброполье". Установлено, что 29-летняя женщина, управляя автомобилем "Пежо" не справилась управлением и вылетела с дороги в кювет. В результате ДТП 39-летний пассажир и водитель получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

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