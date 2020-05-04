Подтвердили посмертно: На Донетчине умер еще один заболевший коронавирусом

В Донецкой области зафиксирован второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 4 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что за минувшие сутки были выполнены 74 исследования методом ПЦР и 444 быстрых теста на коронавирус. Лабораторно подтверждены 12 случаев COVID-19, в том числе заболел 1 медицинский работник.

«И, к сожалению, 1 человек до времени получения лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 умер. Это больной из города Мариуполя», – сказал Педенко.

По его словам, умерший мужчина – 69 лет, был пациентом урологического отделения областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, где в апреле случилась вспышка коронавируса. Там мужчина находился по поводу мочекаменной болезни. Кроме того, у него был ряд заболеваний, в том числе сердца и сосудов, гипертоническая болезнь.

«После контакта с больным на COVID-19 у него были отобраны ПЦР-образцы, он находился дома, и, к сожалению, состояние после операции и хронические заболевания повлекли его смерть. Сегодня было проведено вскрытие тела», – рассказал Педенко.

Таким образом, по состоянию на 4 мая в Донецкой области зарегистрирован 81 заболевший COVID-19, из них 32 медицинских работника, и зафиксировано 2 летальных случая.