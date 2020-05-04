Нарушения карантина в общепите: Донетчина – в числе лидеров

Полиция установила 140 фактов нарушения карантина кафе и ресторанами в регионах, в том числе 17 случаев – в Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства сегодня, 4 мая, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава МВД отметил, что за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм.

«За последние 3 дня провели проверку 162 строительных супермаркетов. Сейчас есть 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по сети "Эпицентр", 140 протоколов по нарушениям в объектах общественного питания», – перечислил Аваков.

В целом, по его словам, проверка установила нарушения почти в каждой области.

«По объектам питания мы имеем в лидерах, как это ни странно, Ровенскую область, здесь 26 случаев, когда с нарушениями работали кафе или рестораны. Донецкая область – 17, Харьковская – 14, Запорожская – 12, и так далее», – уточнил Аваков.

Он также назвал рестораны, которые работали с нарушениями в Киеве.

«Имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти учреждения закрыты и выполняют наши требования», – заключил министр МВД.