Зарубила мужа: Жительница Донетчины пыталась избежать тюрьмы, притворяясь душевно больной

На Донетчине женщине, которая пыталась избежать наказания за убийство мужа, выдавая себя за психически больную, избрана новая мера пресечения. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Дружковского отдела Краматорского местной прокуратуры 67-летней женщине, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, избрана судом мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – сообщили в ведомстве.

Досудебным расследованием установлено, что ранним утром 31 марта 2016 года между жительницей Дружковки и ее 68-летним мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Во время ссоры женщина схватила топор и лезвием нанесла лежащему на диване мужчине 4 удара в область головы и шеи. От полученных тяжелых ранений мужчина умер на месте.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой, и в июне 2017 года Дружковский городской суд применил к ней принудительные меры медицинского характера – лечение в психиатрическом учреждении со строгим наблюдением.

«Однако повторная экспертиза, проведенная по инициативе врачей-психиатров указанного заведения, указала на то, что во время убийства лицо в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, что могло существенно повлиять на ее сознание и поведение, не находилась, а значит полностью осознавала и контролировала свои действия и продолжает управлять ими по настоящее время. По вновь открывшимся обстоятельствам в октябре 2019 года внесены сведения в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований, – ред.) и начато новое досудебное расследование, в рамках которого женщине, освобожденной из лечебного учреждения, сообщается о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – отметили в прокуратуре.