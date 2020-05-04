Индексация пенсий в мае: Названы цифры

В мае 2020 года Пенсионный фонд Украины будет выплачивать проиндексированные пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

«Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 года в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта"», – отмечается в сообщении.

В Фонде также проинформировали, что провели майскую индексацию во исполнение постановления Кабмина № 251 от 1 апреля 2020 года.

Пенсии пересчитали с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий, в размере 1,11.

«Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 грн», – отметили в пресс-службе.

Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии людям, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Перерасчет проведен автоматически (без личных обращений), и размер пенсий повышен для 8,36 млн человек. Средний размер повышения составил 259,41 грн.

При этом повышение в размере 100 грн получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 грн – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 грн, для 5,6% – от 500 до 700 грн, для остальных повышение составит 700 грн и выше.