Число жертв COVID-19 на Донетчине возросло: Умер больной из Светлодарска

В Светлодарске умер больной с пневмонией, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе брифинга в ДонОГА.

«По оперативной информации, действительно, пациент из Светлодарска умер и сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, после которой можно будет дать информацию по обстоятельствам случившегося», – сказал Педенко.

Он уточнил, что больной поступил с пневмонией, поэтому у него взяли образец для ПЦР-диагностики на коронавирус, чтобы исключить или подтвердить диагноз. Мужчина проходил лечение в Бахмуте.

Напомним, за минувшие сутки, 3 мая, в Донецкой области был зафиксирован второй летальный случай COVID-19, умер больной из Мариуполя. Всего с начала эпидемии в регионе лабораторно подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции, 13 человек выздоровели.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко ранее сообщил, что за 3 мая было подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у одного пациента из Светлодарска. Источник его заражения устанавливается.