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В неподконтрольной Горловке показали «мертвое» общежитие (Фото)

05.05.20 13:29
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Алексей показал, как сегодня выглядит бывшее общежитие Горловского института иностранных языков.

Здание находится на ул. Кирова. «"Мертвое" общежитие», – написал Алексей.

«До 2014 года на всех 5-ти этажах жили студенты, здесь было очень оживленно… Здесь всегда было очень живо и весело. Но все изменилось после 2014-го», – сообщил горловчанин.

Он также рассказал, что 27 июля 2014 года данная часть Горловки попала под обстрел, в общежитии были выбиты окна, осколками посечены стены. После этого оно не работает – уже 6 лет.

Рядом находится 9-этажное общежитие автодорожного института.

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