В Минобразования разрешили менять место прохождения ВНО: В каких случаях и кому

С 6 до 18 мая можно будет изменить место прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО), указанное при регистрации на участие. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Такую возможность Минобразования предоставляет участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга.

«Учащиеся школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального передвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанному ними ранее при регистрации . Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО», – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников. Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав местоположение в прохождении сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Как сообщается, подробная информация о процедуре изменения места прохождения ВНО размещена в «Кабинете руководителя учреждения образования» на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования.