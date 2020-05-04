В России, «ДНР» и «ЛНР»: Из-за карантина «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в новом формате

Традиционное для России, «ДНР» и «ЛНР» шествие «Бессмертный полк», которое проводится ежегодно в День победы 9 мая, в этот раз из-за карантина будет организована в онлайн-режиме. Видеоряд из фотографий ветеранов Второй мировой войны будет транслироваться по российским телеканалам и на интернет-платформах.

Организаторы отмечают, что каждый желающий может передать фотографию своего родственника, погибшего в борьбе с фашистскими захватчиками, через специализированные российские сайты. Также необходимо заполнить анкету с информацией о ветеране.

«Обязательное условие – на фотографии должен быть только ветеран, присутствие других людей вместе с ним не допускается, фотография не должна иметь каких-либо рамок и подписей», – отмечают организаторы.

Из созданной базы всех фотографий героев Второй мировой войны автоматически будет сформирован видеоряд, трансляция которого состоится в 11:00 на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных российских телеканалах, а также на медиаэкранах РФ и в социальных сетях.

В «ДНР» и «ЛНР» местные политические организации призывают жителей присоединиться к российской онлайн-акции.

Как сегодня, 4 мая, сообщают российские СМИ, за первую неделю регистрации на участие в акции подали заявки более 600 тыс. человек.

Напомним, что «Бессмертный полк» – российская акция-шествие, на котором граждане несут фотографии своих родственников, погибших в период Второй мировой войны. В России проводится 9 мая с 2012 года, в 2015 году к акции присоединились «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщалось ранее, из-за карантина от проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР». Отмечают, что парад, приуроченный к 75-летию Победы, обязательно состоится, но позже. В вот в Беларуси парад в этом году состоится.