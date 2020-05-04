До пяти лет: В «ДНР» ввели «уголовную» ответственность за фейки о коронавирусе

В «ДНР» введена «уголовная» ответственность за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Для этого «депутаты» дополнили «уголовный кодекс ДНР» новыми положениями «за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Так, за распространение фейков о коронавирусе, предусмотрены:

штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. (125 тыс. – 292 тыс. грн по местному курсу валют);

либо обязательные работы на срок до 360 часов;

либо исправительные работы на срок до одного года.

Если фейковая информация причинила вред здоровью, предусмотрены:

штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (292 тыс. – 625 тыс. грн);

либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Если такая информация повлекла смерть человека или иные тяжкие последствия:

штраф составит от 1,5 млн до 2 млн руб. (625 тыс. – 833 тыс. грн);

либо лишение свободы на срок до 5-ти лет.

Сейчас изменения в «УК ДНР» направлены на подпись «главе республике» Денису Пушилину.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 – выздоровели, 303 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 81 случаев COVID-19 (13 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 37 случаев (1 пациент выздоровел, летальных случаев – 0)..

В «ДНР» по состоянию на 4 мая выявлены 128 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 144 случаев заболевших (12 человек выздоровели, 1 – скончался).