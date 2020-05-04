Больных нет: После пасхального богослужения в Святогорской лавре не выявили COVID-19

После массового пасхального богослужения среди проживающих на территории Свято-Успенской Святогорской лавры нет заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Те люди, которые проживают в Святогорской лавре, за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторные исследования не проводились. Больных из числа проживающих в Лавре, по состоянию на сегодня, – нет», – сказал Педенко.

По его словам, в городе Святогорске больные COVID-19 не выявлены, по поводу подозрения на инфекцию к мобильным бригадам также обращений не было.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.

В МВД уточнили, что ответственность понесет Игорь Яковенко (митрополит Арсений) – «гражданин Украины, как настоятель, как лицо, допустившее преступление».