В «ДНР» ввели наказание за уклонение от обследования и лечения COVID-19

В «ДНР» вводятся штрафы за уклонение от обследования и лечения COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба «народного совета ДНР».

В частности, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. (417 – 2 083 грн по местному курсу валют).

Повторное нарушение – штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб. (4 167 – 20 833 грн).

Сейчас данные изменения в «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции» находится на подписи у «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Напомним, что в «ДНР» также введена «уголовная» ответственность за распространение фейков о коронавирусе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 – выздоровели, 303 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 81 случаев COVID-19 (13 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 37 случаев (1 пациент выздоровел, летальных случаев – 0)..

В «ДНР» по состоянию на 4 мая выявлены 128 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 144 случаев заболевших (12 человек выздоровели, 1 – скончался).