На Донетчине растет безработица: С начала года безработных стало больше на 69%

По сравнению с началом года численность зарегистрированных безработных на Донетчине значительно возросла, почти половина из них обратилась в центры занятости во время карантина. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 1 мая численность безработных в Донецкой области по сравнению с началом года возросла на 69% и составила 18 200 человек. За полтора месяца действия карантина больше 9 тыс. человек из числа тех, кто потерял работу, обратились в городские и районные центры занятости за получением материального обеспечения и за содействием в трудоустройстве», – сказала Рыбалко.

Она отметила, что в целом с начала года воспользовались услугами центров занятости более 61 тыс. жителей региона.

Валентина Рыбалко напомнила, что в период карантина упрощена процедура получения статуса и предоставления помощи по безработице.

«Получают помощь по безработице 15 500 человек. Это почти вдвое больше, чем на начало года (8500 человек)», – добавила директор областного центра занятости.