В «ДНР» россияне снимают продолжение шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить» (Фото)

В «ДНР» проходят съемки российского фильма-реконструкции о событиях боевых действий в 2015 году.

Как рассказал продюсер киностудии «Русский час» Александр Коробко, по сценарию, действие картины происходит в «ДНР». Фильм называется «Альфа-Р», расшифровка этого названия будет дана в самой картине.

«Картина является своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера "ТАСС уполномочен заявить". Это возврат к формату, который хорошо известен нашим зрителям. Нам было ясно, что раз мы хотим снять этот фильм, у нас один вариант – Донбасс», – сказал Коробко.

По его словам, съемочная группа работает в реальных условиях военных действий, например, в донецком аэропорту, где находятся военные позиции «ДНР».

Уже отснято 90% материала.

Как сказал Коробко, в этот проект вовлечено огромное количество людей. Также участвуют актеры Донецкого музыкально-драматического театра, военнослужащие «ДНР».

Продюссер также сообщил, что планирует открыть киностудию в Донецке, «чтобы снимать фильмы, которые невозможно поставить больше нигде».

Как сообщалось ранее, в 2019 году в «ДНР» на некой киностудии «Донфильм» сняли 2-часовой фильм в стиле фэнтези «Замысел». Съемки шли в квадрате между Макеевкой, Енакиево, Шахтерском и Харцызском, так как здесь много необычных пейзажей, в том числе горных. В съемках было задействовано около 50 человек, все они – непрофессиональные актеры. Для создания компьютерной графики обратились к специалистам в Москве, которые группу «кинула» на 20 тыс. руб – взяли аванс, а работу не сделали.

«Замысел» подали на участие в международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия). Заявку приняли, но потом пришел отказ, в котором пояснялось, что в фильме снимались «сепаратисты» и «пособники террористов».

Напомним, что в 2018 году в «ЛНР» также сняли первый свой художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. В фильме были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Она готова выступить в Гаагском трибунале. В Украине чуд приговорил Дрюк условно к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube