Трудоустроились при карантине: В Донецкой области больше 2 тысяч человек нашли работу

С начала карантина при содействии службы занятости на Донетчине смогли трудоустроиться 2200 человек. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С начала введения карантина при содействии службы занятости в непростых условиях ситуации на рынке труда было трудоустроено 2200 жителей региона, и они получили помощь», – отметила Рыбалко.

Она также добавила, что в целом с начала года при содействии центров занятости области были трудоустроены на постоянные рабочие места 7,5 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 1 мая численность безработных в Донецкой области по сравнению с началом года возросла на 69% и составила 18 200 человек. В период карантина была упрощена процедура получения статуса и предоставления помощи по безработице.