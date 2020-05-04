120 тысяч смертей: Зеленский рассказал, почему нельзя полностью отменять карантин (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преждевременная полная отмена карантина может иметь катастрофические последствия для Украины. Об этом он сказал в своем очередном видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства напомнил, что в ряде европейских стран карантин ввели поздно, и там фиксируются тысячи смертей и десятки тысяч заболевших каждый день.

«Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года», – сказал Зеленский.

По его словам, именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. «Оно поэтапное, и первое смягчение произойдет уже скоро, 11 мая. Будут открыты парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов», – добавил президент.

Он также отметил, что в Украине могло быть не 12, а 200 тысяч заболевших. «Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, – правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом», – подчеркнул Зеленский.