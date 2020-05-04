Могут оказаться в заложниках у России: Пограничники предупреждают рыбаков Азовья об опасности

В Донецкой области пограничники, которые отслеживают обстановку на побережье и в акватории Азовского моря вблизи Мариуполя, за прошедшую неделю составили 9 административных протокола в отношении рыбаков. Об этом «Донецким новостям» сегодня, 4 мая, сообщили в Донецком пограничном отряде.

Отмечается, что сотрудники пограничных служб «Мариуполь» и «Ялта» Донецкого погранотряда составили протоколы по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение пограничного режима»).

«Граждане пренебрегали правилами как выхода в море, так и причаливания к берегу, делая это вне пунктов базирования, а также находились в контролируемом пограничном районе без документов», – пояснили в Донецком погранотряде.

Пограничники напомнили, что в нынешней сложной ситуации не только противозаконно, но и опасно осуществлять выход в море вне установленных пунктов базирования и без документов, удостоверяющих личность. «Ведь в случае задержания наших рыбаков представителями страны-агрессора, об этом не будет вовремя сообщено. Также мы призываем рыбаков всегда иметь при себе средства мобильной связи, чтобы в случае угрозы сообщить об этом. Также нежелательно отходить на плавсредстве далеко от берега, ведь никакой улов не стоим свободы», – заключили в погранотряде.