Могут быть уволены около 50 тысяч медиков: Зеленский раскритиковал медреформу

Из-за нового механизма финансирования без работы могут остаться около 50 тыс. украинских медиков, поэтому следует признать ошибки медреформы и срочно их исправлять. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он отметил, что с первых дней президентства получает «абсолютно полярную» информацию о медреформе. Поэтому для объективной оценки была создана рабочая группа, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи страны. Совместно с новым руководством Министерства здравоохранения они проанализировали состояние дел.

«Правда состоит в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача – сохранить все позитивные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит намного меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы», – рассказал Зеленский.

Как пример одной из проблем он привел то, что тарифы на оказание медицинских услуг составляли не профильные врачи, а «чиновники без глубинного понимания процесса». Так, один вызов «скорой помощи» оценили в 75 грн, сумма за лечение инсульта и инфаркта на бумаге как минимум вдвое меньше от реальной стоимости. Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, на грани закрытия – большинство противотуберкулезных диспансеров.

«Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращение бригад скорой помощи. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу, и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие 2 года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем этого допустить, иначе это не реформа, а диверсия. Именно потому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады Украины и главного санитарного врача Украины неотложно предложить пути решения этих проблем. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение, признание ошибок и их исправление. Реформой должны быть удовлетворены все – и пациенты, и медики всех уровней», – подчеркнул президент.