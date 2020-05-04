В «ДНР» заявляют, что украинский телеканал «Дом» до них не добьет

В «ДНР» уверяют, что сигнал украинского телеканала «Дом», созданного для вещания на неподконтрольные территории Донбасса, не сможет покрыть базовые города. Об этом заявил «министр информации ДНР» Игорь Антипов в комментарии российскому телеканалу.

«На сегодняшний день [украинские] передатчики, которые находятся ближе всего к линии соприкосновения [Донецкой области], их всего два – в Волновахе и Горняке. И хоть Донбасс – это степь, но при той высоте тех телевизионных вышек и мощностей этих передатчиков, это в лучшем случае покрытие линии соприкосновения и плюс 2-3 километра», – сказал Антипов.

Он также отметил, что даже если будут установлены еще 9 запланированных передатчиков, это также не принесет результатов, т.к. в «ДНР» более 70% жителей смотрят не эфирное, а кабельное телевидение.

Как сообщалось ранее, с марта на неподконтрольные Украине территории начал вещание украинский телеканал «Дом». Правда, на подконтрольной части Донетчины и Луганщине, а также близ линии разграничения местные жители сигнал «Дома» поймать не могут. Опрошенные жители неподконтрольных территорий, для которых он предназначен, тоже не видели новый телеканал. При этом, по словам и.о. директора телеканала «Дом» Юлии Островской, в Донецкой области жители канал видели, в том числе и на неподконтрольной территории.

Напомним, что телеканал «Дом» пока может только в цифровом и аналоговом формате, что сужает возможности доставки сигнала. Из-за проблем с авторским правом канал не может пойти на спутник и в интернет. То есть искать канал нужно либо на тюнере Т2, либо на обычную дециметровую антенну. При этом выпуски новостей телеканала «Дом» можно посмотреть на YouTube-канале.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube