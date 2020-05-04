В «ДНР» показали, как изготавливают антисептики для России (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке выпускают дезинфицирующие и антисептические средства, которые также экспортируют в Россию.

Предприятие Green Laber работало в Донецке еще до 2014 года, продолжает действовать и сейчас. Выпускает товары бытовой химии, парфюмерно-косметическую и гигиеническую продукцию, дезинфицирующие средства широкого спектра, которые продаются в торговых сетях «ДНР».

Теперь предприятие может экспортировать продукцию и в Россию. «К нам приезжали ребята из России, которые подтвердили сертификат ISO, и теперь мы можем поставлять продукцию в РФ. Одно из наших основных изделий – антисептик для рук. Там не только спирт, там несколько добавок», – рассказал главный технолог предприятия.

Уточняется, что за 1,5 месяца предприятие произвело 104 тонны дезинфицирующих и антисептических средств для поставки в лечебно-профилактические учреждения «ДНР» при «республиканских» потребностях 35 тонн в квартал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube