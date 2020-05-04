ПЦР-лаборатория перегружена: Часть образцов из Донетчины отправляют в Киев

ПЦР-лаборатория в Славянске (Донецкая обл.) работает в перегруженном режиме, поэтому часть образцов из региона направляют на исследования в Киев. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Лаборатория в Славянске работает каждый день. В связи с тем, что аппарат один, и его мощность – 96 образцов за раз, для того, чтобы сделать эти 96 образцов, необходимо провести пробоподготовку, которая занимает от 6 до 8 часов, и сама амплификация вируса длится до 1 часа 45 мин. При этом лаборатория работает максимально», – сказал Педенко.

Он также отметил, что за минувшие сутки были проведены 74 ПЦР-исследования, всего в Донецкой области было выполнено 1385 ПЦР-исследований.

«В лабораторию Киева образцы отправляют для того, чтобы как можно скорее определить круг контактных лиц, выяснить, подтверждается ли у них диагноз или нет. Есть договоренность с референс-лабораторией Центра общественного здоровья в Киеве, и завтра туда отвезут около 75 образцов из Бахмута», – добавил Педенко.

Напомним, с начала эпидемии в Донецкой области лабораторно подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции, 13 человек выздоровели, 3 случая – летальных.